Tomasz Stockinger: "wywinąłem się!". Lekarze dokonali małego cudu

- Jestem mile zaskoczony, że tak szybko tutaj postawili mnie na nogi. A nie wyglądało to dobrze. Jak to powiedział jeden z lekarzy - "wywinąłem się!" - bo mój stan był naprawdę ciężki - powiedział.

Stockinger zastanawia się, czy po wyjściu ze szpitala wróci do Warszawy, czy znajdzie dla siebie miejsce gdzieś z dala od miasta. Do tego, by w pełni wyzdrowieć, potrzebuje jeszcze rehabilitacji, ale przede wszystkim spokoju. I spacerów. To już w stolicy mu się nie uda.