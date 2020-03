Tomasz Stockinger jest w szpitalu. Opisuje, jak wygląda rzeczywistość pacjentów

- Wszystko jest dobrze zorganizowane, i póki co żadnych alarmów tu nie było. Z rodziną dużo spotykałem się na początku, kiedy było można się widywać, teraz na szczęście mamy telefony i wideorozmowy. Jak z wnuczką rozmawiam to zawsze korzystamy z wideorozmowy, to się bardzo przydaję, bo ją to muszą zobaczyć. Mam nadzieję, że to potrwa góra kilka tygodni i będziemy mogli normalnie się kontaktować - wyjaśnia Stockinger.