Tomasz Sekielski mocno schudł. Ale ciągle ostro trenuje

Tomasz Sekielski ma za sobą bardzo pracowity czas . I to nie tylko pod względem zawodowym. Autor filmu "Zabawa w chowanego", który odbił się echem w mediach, teraz pracuje nad serialem o sobie samym, a konkretnie o gubieniu zbędnych kilogramów. 46-latek tworzy produkcję "12 wyzwań Sekielskiego". Nic dziwnego - spektakularna walka z otyłością zasługuje na udokumentowanie .

Sekielski w marcu 2019 r. ważył 185 kg. Stwierdził, że to o wiele za dużo. W sierpniu poddał się operacji usunięcia części żołądka. Decyzja zmieniła jego życie . W styczniu 2020 r. dziennikarz mówił, że udało mu się mocno schudnąć - ważył o 50 kg mniej, a efekt był widoczny gołym okiem. W maju, czyli zaledwie cztery miesiące później, wyznał Magdzie Mołek: - Uciekło mi już 65 kg. Mieszczę się w ubrania sprzed 12 lat. Staram się być aktywny fizycznie. Jak się zrzuci tyle, to można wreszcie zacząć być aktywnym.

Tomasz Sekielski chce zrzucić aż 100 kg. "Przez lata zajadałem stres"

Do wakacji Sekielski pozbył się kolejnych kilogramów. I nadal nie rezygnuje z aktywności. Ostatnio na jego instagramowym profilu pojawiły się zdjęcia uroczego krajobrazu. Widoki były znacznie przyjemniejsze niż te na siłowni, ale w gruncie rzeczy chodziło o to samo - dziennikarz ciężko trenował, spalał kalorie, by zgubić kolejne kilogramy, a przy okazji zyskać doskonałą kondycję.