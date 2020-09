Mieszkanie jak z katalogu. Oświeciński pokazał swój salon

Tomasz Oświeciński jest postacią niezwykle rozchwytywaną. Role w głośnych filmach, wywiady, programy telewizyjne - to jest jego codzienność . Ostatnio dość sporo czasu spędzał na planie " Tańca z Gwiazdami ". "Zdaję sobie sprawę, że Travoltą nie jestem, ale uwielbiam pokonywać swoje bariery" - pisał na Instagramie.

Tomasz Oświeciński ostatnio pokazał, w jaki sposób lubi spędzać. Duży telewizor i konsola w zupełności mu wystarczają. "Żeby nie gnić tylko przed telewizorem, wyciągnąłem plejaka i włączyłem Call of Duty" - napisał.

Uwagę przykuwa wystrój wnętrza. Tomasz Oświeciński może pochwalić się pięknym salonem. Śmiało można stwierdzić, że takie pomieszczenie to marzenie każdego gracza. Duży telewizor, konsola i wygodna kanapa to świetne stanowisko do gry. Mniej zainteresowani cyberprzestrzenią od razu zwracają uwagę na ścianę o ciekawej fakturze, czy stylowe płytki.