Tomasz Marzec zdradza kulisy błyskawicznego odejścia z TVP. "Dostałem mało elegancką sugestię, żebym się zwolnił"

O dużo szerszy. Mówiąc najkrócej - niewiele miało to wspólnego z tym, czego się spodziewałem. Po tygodniu odniosłem wrażenie, że w cały ten szumnie zapowiadany plan, sprowadza się do bohaterskiego usunięcia kilku szaleńców z Placu Powstańców. I tyle. Tak, ludzi demolujących dziennikarstwo i po prostu nieuczciwych, trzeba było błyskawicznie odciąć od wpływu na cokolwiek w TVP. Wyłączono więc sygnał i bardzo dobrze. Ale co dalej? Moim zdaniem to jest coś, co nazwałbym "zapewnieniem ciągłości anteny". Jeżeli jakiś plan jest i zacznie być wdrażany "w marcu", "jak minister Sienkiewicz pójdzie do Europarlamentu", czy "po zakończeniu kadencji prezydenta Dudy", jak się plotkuje, to ktoś powinien to jasno powiedzieć. Z szacunku do setek osób zatrudnionych w TVP i obywateli, którzy mają prawo do TVP takiej, jaką zapowiadano w kampanii wyborczej. Poza tym czekanie przez kolejne miesiące na nikt nie wie co i nadawanie jakiejś przejściowej wersji programów, może skończyć się utratą resztek wiarygodności mediów publicznych. Za kilka miesięcy nikogo mogą już nie obchodzić i nie mieć żadnego wpływu na rzeczywistość. Obawiam się, że mało kto zdaje sobie sprawę z konsekwencji.