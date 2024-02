Tomasz Kubat ma nową pracę. Prezenter "Uwaga!" TVN nie wróci przed kamerę

Program "Uwaga!" to magazyn reporterów emitowany w TVN od września 2002 r. Obecnie w gronie prowadzących z dawnej ekipy pozostał wyłącznie Zbigniew Cebula (był twarzą "Uwagi" od samego początku do 2010 r., a następnie wrócił do programu w 2017 r.). W zeszłym roku do Cebuli dołączyli Daria Górka, Jakub Dreczka i Tomasz Patora.