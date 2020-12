Coś jest na rzeczy. Słowa Tomasza Kota nie padły bez powodu

W wywiadzie dla dziennika "Fakt" aktor przekonuje, że mimo upływu lat, wciąż zarówno on, jak i wcielająca się w tytułową nianię Agnieszka Dygant , byliby idealni do roli.

– Tak! Jakby ktoś wpadł na pomysł reaktywacji, to jak najbardziej jestem na tak. Spotkałem niedawno Agnieszkę Dygant nad morzem. Powiedziałem jej nawet: "Aga, zobacz. Wyglądasz olśniewająco i fantastycznie, jakbyś była młodsza niż wtedy. Ja z kolei grałem starszego niż wtedy, więc normalnie możemy wejść i dalej to robić, bo wszystko się zgadza". "Nianię" skończyliśmy kręcić w 2009 roku. To była niesamowita przygoda. Bardzo wiele się wtedy nauczyłem. Przez 5 lat w każdym odcinku była jakaś gwiazda i super to było - przyznaje w rozmowie z Bartoszem Pańczykiem Tomasz Kot.