Tomasz Kin prowadził "Magiel towarzyski". Co dziś robi Tomasz Kin?

Były prezenter przyznał, że było to dla niego pozytywne doświadczenie. - Nie zachwiało to mojej wiary w siebie, ale doprowadziło do wniosku, że skoro nauczyłem się już makroekonomii telewizyjnej i jestem bardziej kompetentny, to muszę przestać walczyć o ten mały kawałek podłogi, na którym mogę stanąć i robić swoje paszczą i mimiką, tylko czas zająć się czymś, w czym będę decydował o wszystkim! Kolejny raz w swoim życiu potrzebowałem zmian. Zaczęliśmy rozmawiać z Jankiem o tym, że szukam inspiracji. Dostałem kredyt zaufania i usłyszałem, że ma dla mnie świetny projekt, przy którym się dużo nauczę i który zmieni mi życie. W ten sposób zostałem producentem kreatywnym "Love Island" - wyznał Plejadzie.