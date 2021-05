Tomasz Kammel chciał zdemaskować manipulację mediów. Usłyszał niewygodne pytanie

"Z tego co wiem, to niejedyny cud życia dzisiaj na sali, wiec tym wszystkim cudom, które są dzisiaj z nami, jak już się urodzą, to proszę wspomnieć, że ja o nich dzisiaj mówiłem" - mówił podczas koncertu Tomasz Kammel i przypomniał pominięty przez media fragment w swoim filmiku. Dziennikarz TVP nazwał to medialną manipulacją i "medialnym chodzeniem na skróty", które uruchomiło falę hejtu.