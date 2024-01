Tomasz Duklanowski nie oddał służbowego sprzętu. Sprawa trafiła do prokuratury

- Na razie można uznać, że ma do sprawy podejście lekceważące. Chyba każdy wie, że żegnając się z miejscem pracy, należy podpisać obiegówki. Tymczasem on wszystko spakował i wyniósł. Nie wiem, po co mu pilot do bramy, skoro z niego nie będzie już korzystał? [...] Łączna wartość przywłaszczonych przez niego przedmiotów ruchomych wynosi 17,8 tys. zł - stwierdził w rozmowie z "Pressem" pełnomocnik radia, Rafał Wiechecki.