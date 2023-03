Tomasz Barański marzy o rodzinie. "Czuję, że to jest odpowiedni moment"

- Nie zawsze był ktoś, kto mógł pokazać mi drogę. To było naprawdę trudne. Moje siostry były młodymi dziewczynami, miały 19-20 lat, to też było dla nich bardzo obciążające. Musiałem wziąć swoje życie na barki i jakoś sobie radzić. Popełniałem bardzo dużo błędów. To nie był łatwy czas na pewno. W niektórych rzeczach, także w relacjach z kobietami, wciąż czuję pewne braki i muszę się tego uczyć, a pewne rzeczy muszę przerobić - przyznał w rozmowie z Plejadą kilka lat temu.