Tomasz Barański wróci do "Tańca z gwiazdami"? Tancerz odpowiada

Tomasz Barański zdobył popularność dzięki programowi "You Can Dance". Dotarł prawie do samego finału, odpadł w przedostatnim odcinku. Głośno było też o jego związkach z celebrytkami. Przez dwanaście lat był związany z Edytą Herbuś. Później przez dwa lata spotykał się z Klaudią Halejcio, którą poznał na planie programu "Taniec z gwiazdami", w którym był trenerem. Tańczył m.in. z Tatianą Okupnik, z Eweliną Lisowską, z którą wygrał program, czy z Justyną Żyłą, która z kolei wykazała się wyjątkowym tanecznym antytalentem.