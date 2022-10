To właśnie ich wybrała Doda. Będzie druga randka. Ale wybór nie był łatwy

Trzecia randka Dody odbyła się na basenie z Arkiem, który przyprowadził na nią swoją córkę. Już wtedy to nie spodobało się artystce. Tutaj nie było dużo do analizowania - w tym wypadku również wiedziała, że nie chce zaprosić go na kolejne spotkanie. Podobny wyrok wydała na Wiktora, który zaprosił ją na przejażdżkę rowerową. Dla Dody było jasne, że nie będzie spotykać się z mężczyzną, który wciąż jest żonaty.