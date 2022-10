"Doda. 12 kroków do miłości" hitem ramówki Polsatu

Katarzyna Białecka, head of media w firmie One House powiedziała: - Nowości oglądają się raczej średnio, ale dajmy im chwilę. Początki, zwłaszcza w takim okresie, bywają trudne. Warto natomiast zwrócić uwagę na Dodę i jej "12 kroków do miłości", bo o ile widownia w telewizji tradycyjnej jest na poziomie średnim, o tyle jestem niemal pewna, że w serwisie VOD program ogląda się lepiej niż dobrze. Nie wspominając o TikToku, w którym od początku września królują skróty programu. Pytanie więc, czy ocenianie formatu wyłącznie z perspektywy statystyk w telewizji, ma jeszcze sens. W tym wypadku, kiedy odbiorcą jest młodszy widz, wnioski mogą być skrajnie różne w stosunku do rzeczywistości.