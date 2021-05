"To tylko kilka dni": wierutne bzdury, promuje tylko celebrytów. Komentarze po emisji

- Jednak realizacja okazała się niestety bardzo kiepska - dodaje. - Program "To tylko kilka dni" ukazuje celebrytów. Jak wynika z opisu: "znane osoby przejmą opiekę nad osobami z niepełnosprawnościami...", co już samo w sobie sugeruje, że osobami nienormatywnymi należy się tylko opiekować. Nie możemy być "kumplami", "kompanami" tylko jednostkami niezdolnymi do życia i bycia na równi z innymi. Prowokuje to do roztoczenia nad nami parasola współczucia, litości dla naszej nieudolności. Można to było zobaczyć już w pierwszym odcinku, co burzy obraz podejścia do osób z niepełnosprawnością, jaki rzekomo chciała uzyskać stacja.