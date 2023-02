"To są parszywi kłamcy". Jakimowicza aż trzęsło, gdy mówił o TVN

Bo to właśnie TVN zrobił za mnie gwałciciela i zniszczył życie mojej rodzinie. I oni chcą, żeby nie mówić, że oni kłamią? I oni mówią prawdę? - pytał Jakimowicz, odnosząc się do głośnych oskarżeń z 2021 r. Wówczas Piotr Krysiak pisał w mediach społecznościowych o gwałcie, do jakiego miało dojść rok wcześniej z udziałem gwiazdora telewizji publicznej. Później sprawie przyjrzała się "Uwaga" TVN. I choć ani razu nie padło nazwisko Jakimowicza, to sam zainteresowany nie pozostawił złudzeń, o kogo chodzi.