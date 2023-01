To prawdziwa zmora koncertów sylwestrowych. Tym razem wpadł Michael Patrick Kelly

W sobotni wieczór Kelly nie zaśpiewał, dedykowanego ukochanej utworu, "Looking for Love". Rozbujał za to publikę cudownie melodyjnym "Throwback". Wszystko szło dobrze aż realizator nie zaczął robić zbliżeń, na których widać jak na dłoni, że usta piosenkarza nie nadążają za słyszanym tekstem piosenki. Kelly dał się złapać na playbacku podobnie jak występujący 200 km dalej Zenek Martyniuk.