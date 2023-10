To ona poprowadzi debatę. Anna Bogusiewicz-Grochowska kiedyś była miss, teraz to gwiazda TVP Info

"[...] mija 10 lat od finału, w którym to ja wzięłam udział za namową koleżanek. [...] Nie miałyśmy sztucznych rzęs, przedłużanych włosów, ani silikonu tu i tam. Miałyśmy za to apetyt na cudowną przygodę, zdroworozsądkowe podejście do sprawy i sympatię do siebie nawzajem. [...] Dlatego też nikt nikomu nie piłował szpilek i nie podkładał nóg. Przed wyjściem na scenę trzymałyśmy się za to za ręce, by dodać sobie otuchy" – czytamy.