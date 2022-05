"To nie jest dla mnie wiarygodne źródło informacji". Andruszkiewicz nie widzi problemu w tym, że część widzów jest bez dostępu do TVN

Trwa wdrażanie zmiany standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej (DVB-T2/HEVC). Jak szacuje Krajowy Instytut Mediów, ponad 1,5 mln gospodarstw domowych nie posiada odbiorników obsługujących DVB-T2/HEVC. Choć można wystąpić z wnioskiem o rządową dotację w wysokości 100 zł na zakup nowego dekodera, obecnie wielu widzów zostało pozbawionych dostępu do większości stacji telewizyjnych m.in. TVN, Polsatu, Telewizji Trwam. Problem ten nie dotyczy kanałów Telewizji Polskiej, która za sprawą wniosku ministra spraw wewnętrznych i administracji nie przeszła na nowy standard. Opóźnienie w stosunku do MUX-3 pozwoli TVP nadawać bez zmian do końca 2023 roku.