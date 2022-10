To nie będzie dobry czas dla "Wiadomości". Widzów czekają zmiany

Jak informują Wirtualnemedia.pl, na czas trwania Mistrzostw Świata TVP 1 przerwie nadawanie wszystkich formatów w access prime-time i prime-time m.in.: "Teleexpress", "Jaka to melodia?", "Klan", "Jeden z dziesięciu", "Leśniczówka", "Ojciec Mateusz", "Na sygnale" i "Komisarz Alex". Tuż przed rozpoczęciem sportowej imprezy zakończy się emisja "The Voice of Poland" i "Tak to leciało".