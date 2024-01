"To najgorszy serial roku, a jest dopiero styczeń". Dlaczego ludzie tak bardzo nienawidzą "Forsta" na Netfliksie?

Oprócz "Forsta" rozmawiamy też o ostatnim (jak sam twierdzi) filmie Nicolasa Cage’a, czyli wyświetlanym wciąż w niektórych kinach "Dream Scenario". Co byście zrobili, gdyby w waszych snach nagle zaczęła pojawiać się jedna i ta sama osoba, którą później spotkalibyście w prawdziwym życiu? A gdyby ta postać przestałaby być tylko pasywnym uczestnikiem snów, miast tego nawiedzając was też w koszmarach i stając się ich przyczyną? Czy można na podstawie tak absurdalnego scenariusza nakręcić tak dobry i błyskotliwie komentujący zjawisko cancel culture film? Otóż można i warto go jak najszybciej nadrobić.