To mogło umknąć widzom. Ekspert mowy ciała wyjaśnił zachowanie Harry'ego i Meghan

Innym poruszanym w serialu wątkiem było porównywanie Meghan Markle do księżnej Diany. - Kiedy Harry mówił o Meghan, nie widziałem żadnych oznak zwodniczego zachowania ani tego, że udawał swoje emocje przed kamerami. Jego mowa ciała i zachowanie wydają się całkowicie zgodne z tym, co myśli. Z jego komunikacji niewerbalnej wynika, że naprawdę wierzy, że Meghan jest podobna do Diany - oświadczył Stanton.