To koniec "Zniewolonej"? Katerina Kowalczuk odchodzi z serialu

Wszystko wskazywało na to, że dzięki roli w "Zniewolonej" przed Kateriną Kowalczuk otworzyły się drzwi do międzynarodowej kariery. Jednak aktorka zdecydowała, aby rozstać się z popularną produkcją.

Kryzys w związku „Zniewolonej”. Postawiła na karierę

"Tak się złożyło, że nie wezmę udziału w 3. sezonie projektu. Ta historia pojawiła się w moim życiu 3,5 roku temu. Jestem za to niezmiernie wdzięczna. Katerina dosłownie wdarła się do mojego serca i bardzo się do niej przywiązałam. Cieszę się, że tak bardzo ją pokochaliście!" - napisała.

Wygląda więc na to, że serial będzie kontynuowany z inną aktorką. Okazuje się, że do odejścia Kateriny Kowalczuk z obsady "Zniewolonej" przyczyniły się osoby z produkcji serialu. Mimo to zapewniła, że nie żywi do nich urazy.