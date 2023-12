To koniec. "Szczęściarz Hank" anulowany. Nawet gwiazdorowi "Breaking Bad" nie udało się uratować tego serialu

Był rok 2015. Odenkirk miał 53 lata, a za sobą nie tylko "Breaking Bad", ale też "Fargo" i "The Birthday Boys". Wcześniej, choć również grał, zajmował się pisaniem scenariuszy i pracą poza kamerami. Dopiero niedługo przed 50. rokiem życia Odenkirk zyskał status prawdziwej gwiazdy. Czasem jednak to za mało, by utrzymać serial przy życiu.