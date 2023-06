To koniec. "Papiery na szczęście" znikną z anteny TVN7

Próba dotarcia do szerokiego grona odbiorców najwyraźniej spaliła na panewce. "Papiery na szczęście" zadebiutowały w TVN7 we wrześniu 2021 r. Początkowo były emitowane od poniedziałku do czwartku o 19:30. Później nowe odcinki pojawiały się tylko dwa razy w tygodniu. Drugi sezon (sierpień-grudzień 2022) miał średnią oglądalność na poziomie 216 tys. widzów. Ostatni sezon gromadził przed ekranami zaledwie 142 tys. osób.