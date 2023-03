To koniec. Jeremy Clarkson nie poprowadzi już "Milionerów"

Ogłoszono, że najnowszy sezon teleturnieju "Who Wants to Be a Millionaire" (czyli naszych "Milionerów"), do którego nagrania właśnie trwają, będzie ostatnią okazją, by widzieć Clarksona na fotelu prowadzącego. Oczywiście w tle afera ze skandalicznym felietonem o księżnej Meghan.