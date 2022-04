Kariera aktora legła w gruzach. Chris Noth stracił pracę

Jego kariera legła w gruzach pod koniec zeszłego roku, gdy dwie kobiety opowiedziały w "The Hollywood Reporter" o traumach, jakie przeżyły przez Notha. Do jednej z napaści miało dojść w 2004 r., kiedy aktor miał 49 lat, a domniemana ofiara 22. Gwiazdor miał pobić kobietę, a później ją wykorzystać. Po tragicznym zdarzeniu 22-latka miała zgłosić się do szpitala, gdzie założono jej kilka szwów. Drugą z kobiet miał zmusić do seksu w apartamencie. Później pojawiły się kolejne oskarżenia.