To dlatego Izabela Janachowska przeszła do Polsatu. Zdradza, gdzie będzie można ją zobaczyć

Już w momencie, kiedy mówiono o transferze Janachowskiej nie było tajemnicą, że pojawi się w "Tańcu z gwiazdami". Szybko ujawniono też, że nie wystąpi w roli tancerki, a zasili skład prowadzących. Angaż do jednego z flagowych show stacji już sam w sobie był nobilitacją, ale z nieoficjalnych informacji wynikało, że Polsat ma co do Janachowskiej dużo szerzej zakrojone plany.