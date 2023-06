"To czas hipokryzji". Dla tych z Opola nie ma usprawiedliwienia

Monika Janowska na Facebooku nawiązuje m.in. do tej wypowiedzi i zwraca uwagę, że takie proste, naiwne tłumaczenie swojej obecności na medialnej imprezie organizowanej przez telewizję publiczną jest w dzisiejszych czasach niespójne w kontekście moralnych zasad. "Pis to zło. TVP jest lustrem tej zarazy. To wiemy, nie trzeba o tym w kółko opowiadać. Każdy ma prawo się z tym nie zgadzać. To tzw. wolna wola. Ja szanuję. Ale hipokryzji nie znoszę" – napisała Janowska.