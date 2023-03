To było długie 10 minut. "Fakty" nie zostawiły na TVP suchej nitki

- To nie było i nie jest tak, że każdy ma swoją wersję wydarzeń. Że można zakrzyczeć i zmanipulować prawdę o tym, kto pierwszy podał informacje, które pozwoliły bez problemu zidentyfikować ofiarę pedofila, by rozpocząć polityczny atak. To rządowe radio i telewizja. Są na to dowody - mówił w środowych "Faktach" Grzegorz Kajdanowicz.