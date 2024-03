"To była masakra". Wojciech Mann o kulisach programu

Co niektórzy być może pamiętają, że w latach 2005-2008 Wojciech Mann prowadził telewizyjny program rozrywkowy w stylu talk-show - "Duże dzieci". Głównymi bohaterami formatu były dzieci w wieku od sześciu do dziewięciu lat. Dziennikarz podpytywał je na różne tematy i te lżejsze, i te trudniejsze. Wypowiedziom przysłuchiwali się specjalnie zaproszeni do studia goście, którzy ujawniali się później.