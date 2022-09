To Agata Młynarska miała prowadzić "Dzień dobry TVN"? Zaskakujące doniesienia

Teraz, jak się okazuje, producenci śniadaniówki rozważali jeszcze jedną osobę, by zasiliła szeregi prowadzących śniadaniówkę. Chodzi o Agatę Młynarską. - Agata prowadziła przecież swego czasu "Pytanie na śniadanie" w TVP i "Świat się kręci". Czuje się jak ryba w wodzie przed kamerą, kocha kontakt z publicznością. I uważa, że teraz jako kobieta ma najwięcej do powiedzenia i dania z siebie widzom. Znacznie więcej niż wtedy, kiedy była młodsza - powiedział magazynowi "Rewia" jeden z pracowników stacji. - Agata przyciągnęłaby widzów 50 plus. Jest profesjonalistką w każdym calu - dodał informator gazety.