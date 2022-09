Małgorzata Rozenek-Majdan na dywaniku. Poszło o jej debiut w "Dzień Dobry TVN"

Teraz Plotek donosi, że nowa prowadząca śniadaniówki dostała uwagi od kierownictwa produkcji. Informator z TVN zdradził: - Małgorzata wypadła dobrze. Generalnie produkcja była zadowolona, nie mieli jej wiele do zarzucenia. Pojawiło się jednak "ale". Zauważyli jedną denerwującą rzecz, na którą zwrócili uwagę także widzowie. Chodzi o ciągłe poprawianie włosów. Choć wiadomo, że to kwestia nerwów, to dali do zrozumienia, że musi opanować ten odruch.