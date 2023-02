Tłumacz Bidena w TVP wywołał oburzenie. "Nie był przyjemny w słuchaniu"

Myślenie, że ktoś, kto skończył na przykład studia w zakresie filologii angielskiej albo przez całe wakacje był u cioci w Londynie, będzie dobrze tłumaczył, jest nie do przyjęcia. To tak nie działa, ale nie sądzę, by dotyczyło to wyboru tłumaczy na wczorajsze wydarzenie z udziałem prezydenta USA. Dokonanie wyboru tłumaczy konferencyjnych pracujących w czasie tak ważnego wydarzenia międzynarodowego to ogromna odpowiedzialność.