Tiffani Thiessen. Ślicznotka z "Beverly Hills 90210" skończyła 50 lat. Jak wygląda?

Serialowa Valerie trafiła do liceum, gdy Shannen Doherty, grająca Brendę, została odsunięta od produkcji. Mówiło się, że Doherty jest humorzasta i "robi problemy", aktorka długo musiała walczyć z tą krzywdzącą łatką. Tymczasem dla Thiessen serial był trampoliną do sławy, choć nie zrobiła nigdy wielkiej kariery w Hollywood. Jak wygląda dziś i co robi, gdy skończyła 50 lat?