"The Voice of Poland": Trenerzy i prowadzący zszokowani decyzją Górniak. Zobaczcie wideo

- Jestem mocno zaskoczony ale dziękuję za wszystko co nam dałaś dzisiaj w programie - wyznał Tomasz Kammel.

"The Voice of Poland": Trenerzy i prowadzący zszokowani decyzją Górniak

- What?! - kilkukrotnie powtórzył zszokowany Michał Szpak.

Trenerka postanowiła odnieść się do braku zrozumienia ze strony innych, co już teraz możecie zobaczyć w powyższym wideo.

- Liczę się z tym, że nie wszystkie moje decyzje będą rozumiane. Zaryzykowałam dlatego, że jeśli w coś bardzo mocno wierzę to po prostu za tym idę. Zawsze taka byłam… - podsumowała Edyta Górniak.

Którzy uczestnicy z drużyn trenerów przejdą do odcinków finałowych jedenastej edycji "The Voice of Poland"? Odpowiedź już dziś o 21:00 w TVP2.