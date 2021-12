"The Voice of Poland": Marta Burdynowicz wygrała. Teraz dziękuje za głosy

"Nadal nie mogę w to uwierzyć, ale to się właśnie wydarzyło - WYGRAŁAM 12. EDYCJĘ 'THE VOICE OF POLAND'!!!!!!!!! Dziękuję wszystkim za SMS-y, za wsparcie... Może jutro uda mi się napisać coś bardziej konstruktywnego...." - napisała na swoim profilu na Instagramie. Widać, że wciąż była pełna emocji po wygranej.