Finał "The Voice" za nami. Wyłoniono zwycięzcę

W trzeciej części starli się Bartosz Madej i Marta Burdynowicz. 26-latek zaśpiewał swój własny utwór. Pietrzak pochwalił go za to, że wykorzystał w nim "prawdziwe instrumenty". Marta Burdynowicz również wykonała swój utwór "Żaden wstyd". Nie jest to ulubiona piosenka Justyny Steczkowskiej, która powiedziała: - To nie jest zła piosenka, ale takie głosy jak Marty powinny wybrzmieć w swoim pierwszym utworze pełnią barw i emocji.