Uczestniczka o pracy z Sylwią Grzeszczak. "Dziękuję za telefony o pierwszej w nocy"

Stolpe, która odpadła z programu przed finałem, napisała na Instagramie: "Kochani, ale mi się trafiła trenerka w "The Voice of Poland". Kocham! Dziękuję za cudowny, zwariowany czas. Za wiarę we mnie, za telefony po pierwszej w nocy z hasłem "możesz mi teraz pośpiewać?". Będzie mi tego brakować. Za to, jakim jest człowiekiem. Artystką. Cieszę się, że mogłam reprezentować drużynę Team Sylwia!".