"The Voice of Poland": Marek Piekarczyk wyjaśnił swój wybór. "Nie będą gadać, że jestem stronniczy"

Doświadczony rockman, prowadząc swoją drużynę do półfinału zadbał, by w decydującym odcinku zaprezentowała się możliwie z jak najlepszej strony. Muzykowi zależało nie tyle na perfekcyjnym wykonaniu, co uwypukleniu charakteru i oryginalności podopiecznych. A trzeba przyznać, że to właśnie w jego drużynie znaleźli się jedni z najbarwniejszych uczestników – Bartosz Madej i Karolina Robinson.