Zarzucono mu "ustawkę". Uczestnik "The Voice of Poland" tłumaczy się ze znajomości z jurorką

Komentujący w sieci ostatni odcinek 'The Voice of Poland" internauci, zwrócili uwagę, że Łukasz Darłak to znana w show-biznesie postać, fryzjer gwiazd, którego m.in. z Magdą Steczkowską łączy nie tylko profesjonalna, ale i prywatna zażyłość. Na instagramowym profilu Darłaka można znaleźć ich liczne wspólne zdjęcia czy filmiki.