"The Voice of Poland": Górniak znowu zaskoczyła widzów. Internauci oburzeni

W ostatnim odcinku "The Voice of Poland" działo się naprawdę wiele. Wszyscy uczestnicy byli świetni, ale do półfinału mogli przejść tylko niektórzy. Kto odpadł z ostatniego odcinka? I czemu fani źle zareagowali na decyzję Edyty Górniak?

W najnowszym odcinku uczestnicy "The Voice of Poland" walczyli o wejście do półfinału. Gośćmi programu byli Ania Dąbrowska oraz Michael Patrick Kelly ze słynnego zespołu "The Kelly Family", który zaprezentował singiel "Beautiful Madness". Ania Dąbrowska na początku programu wykonała piosenkę "Z Tobą nie umiem wygrać". Jako pierwsi w zmaganiach wystąpili uczestnicy z drużyny Urszuli Dudziak. Jędrzej Skiba wykonał piosenkę z repertuaru Harry'ego Stylesa "Watermelon Suggar", Ania Malek zaśpiewała piosenkę Varius Manx "Ruchome piaski", a Martyna Zygadło wykonała "River Deep Mountain High" Ike'a i Tiny Turner.

Jurorzy byli pod wrażeniem wszystkich występów. Jednak tylko dla dwóch znalazło się miejsce w dalszym etapie. "Dziką kartę" otrzymał od Urszuli Dudziak Jędrzej Skiba. Do dalszej części programu przeszła również Martyna Zygadło.

Następnie zaprezentowali się podopieczni Edyty Górniak. "While My Guitar Gently Weeps" The Beatles zaśpiewał Ignacy Błażejowski. Jurorzy byli pod ogromnym wrażeniem tego występu i umiejętności wokalnych uczestnika. Anna Gąsienica-Byrcyn zaśpiewała utwór "You Know I'm Not Good" Amy Winehouse, a Anna Nadkierniczna zaprezentowała widzom utwór z repertuaru Maryli Rodowicz "Łatwopalni".

"The Voice of Poland". Kontrowersyjny wybór

Zanim Edyta Górniak wyjawiła, kto przechodzi dalej, podziękowała uczestnikom. Do półfinału przeszły Anna Nadkierniczna i Anna Gąsienica-Byrcyn.

Widzowie, byli jednak oburzeni decyzją Edyty Górniak o nieprzepuszczeniu do finału Ignacego. Na oficjalnym profilu "The Voice of Poland" na Instagramie zostawili sporo komentarzy - otwarcie nie zgadzają się z decyzją Edyty Górniak. "Jakim cudem odpadł Ignacy?", "Najgorsza decyzja. Jak można było odrzucić Ignacego?" - czytamy.

Internauci już po raz kolejny są zdenerwowani na Górniak, której decyzji kompletnie nie rozumieją. Wcześniej jurorka z programu usunęła inną faworytkę. W odcinku emitowanym na początku listopada Górniak zakomunikowała Ani Serafińskiej ze swojej drużyny, że nie pojawi się w kolejnych odcinkach. Wtedy zaskoczyła nie tylko widzów, ale i innych jurorów.

- Liczę się z tym, że nie wszystkie moje decyzje będą rozumiane - mówiła wówczas. Jak widać, nic się w tej kwestii nie zmieniło.

Z drużyny Michała Szpaka pierwszy pokazał swoje umiejętności Mikołaj Macioszczyk, który wykonał piosenkę Krzysztofa Krawczyka "Chciałem być". Edyta Górniak stwierdziła, że zasłużył na owacje na stojąco. Drugi był Mateusz Psonak z utworem "Hotel California" zespołu The Eagles. "Tylko mnie poproś do tańca" Anny Jantar zaśpiewał Krystian Ochman. Do dalszego etapu przeszli Krystian Ochman oraz Mikołaj Macioszczyk.

Na koniec wystąpiła drużyna Tomsona i Barona. Bartosz Utracki zaśpiewał "Somewhere Only We Know" z repertuaru Keane. Natalia Szczypuła wykonała "Survivor" zespołu Destiny's Child, a Adam Kalinowski zaprezentował "Nothing Compares to You" Sinead O'Connor. Jurorzy zdecydowali, że do półfinału przechodzą Natalia Szczypuła i Adam Kalinowski.

Zobacz także: "The Voice of Poland": Trenerzy i prowadzący zszokowani decyzją Górniak