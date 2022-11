"The Voice of Poland": Justyna Steczkowska wykonała kolejny pokojowy gest w stronę Edyty Górniak. Te słowa padły podczas finału

- Nie mam słów - zaczęła. - Nie wyobrażałam sobie, że mężczyzna może to zaśpiewać tak dobrze. To jest kobieca piosenka, Edyta Górniak zaśpiewała to naprawdę pięknie, to jest świetny tekst, doskonała kompozycja. Kochane Edyty! Całujemy was, kochamy, przytulamy - zwróciła się do kamer trenerka.