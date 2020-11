"The Voice of Poland": Górniak wróciła do tego, co umie najlepiej. Zachwyciła widzów

Edyta Górniak dała w półfinałowym odcinku "The Voice of Poland" popisowy występ. Zaśpiewała premierowo najnowszą piosenkę. W komentarzach posypały się komplementy.

Uczestnicy "The Voice of Poland" są już tylko o krok od wielkiego finału. Decyzją jurorów do wielkiej czwórki awansowali Adam Kalinowski, Anna Gąsienica-Byrcyn, Krystian Ochman i Jędrzej Skiba. Jednak to nie tylko ich wokalne popisy zrobiły wrażenie na telewidzach.

W półfinale talent show nie brakowało muzycznych niespodzianek. Na scenę programu wrócił Piotr Cugowski, który także był trenerem, a zagraniczną gwiazdą był Mikolas Josef. Jednak nawet im nie udało się przyćmić występu Edyty Górniak, która zaprezentowała swój najnowszy singiel, "Too Late".

"Niełatwo było utrzymać projekt w tajemnicy, więc jeśli udało mi się was zaskoczyć i przynieść sercu uśmiech, jestem szczęśliwa. Oddaję więc po raz kolejny w wasze ręce moje muzyczne dziecko. Niech przyniesie wam ukojenie, oczyszczenie i zapomnienie"- zapowiadała na Facebooku.

Górniak znów miała okazję zaprezentować pełnię swoich możliwości wokalnych, z których przecież jest (i powinna być głównie) znana. Nastrojowa ballada przypadła do gustu fanom. Swoje uznanie żywo wyrażali w komentarzach. Nie kryją radości z faktu, że wróciła do swoich korzeni i tego, co umie robić najlepiej.

"Wreszcie powrót do utworów na miarę jej głosu", "co jak co, ale Edyta to głos ma”, "Edyta świetnie śpiewa. Najlepiej śpiewająca kobieta w Polsce", "taką Edytę pokochała cała Polska w 1994 r. i po latach nadal potrafi oszołomić swoim głosem", "coś wspaniałego! Normalnie ciary przechodzą" - piszą fani pod wideo. A jak wam się podoba najnowsza piosenka Edyty Górniak?