"The Voice Kids": występ na miarę finalistki. Młoda wokalistka dała prawdziwy popis

Młodzi wokaliści dali z siebie wszystko, by znaleźć się w finale trzeciej edycji "The Voice Kids". Jeden z występów zrobił szczególne wrażenie nie tylko na jurorach, ale i widzach. Przeżyjmy to jeszcze raz i przypomnijmy wyjątkowy występ Wiktorii Zwolińskiej.

Wiktoria Zwolińska dała popis talentu w coverze "Creep" (Youtube.com)

Wszyscy uczestnicy "The Voice Kids" stoczyli już Bitwy. Jako ostatnia swoich finalistów wybierała Cleo. Trenerka dobierając w tria, dopasowywała im repertuar do ich możliwości, temperamentu i umiejętności.

Jedną z grup postanowiła zmierzyć z absolutnym klasykiem, utworem "At Last" Etty James. Do występu zaangażowała trzy podopieczne o wyjątkowo mocnych głosach: Magdalenę Pająk, Wiktorię Zwolińską i Cornelię Andrzejak.

Zobacz wideo: "The Voice Kids": podopieczne Cleo zauroczyły jurorów

Dziewczęta brawurowym wykonaniem zrobiły ogromne wrażenie na pozostałych trenerach. Wszystkie trzy są niezaprzeczalnie utalentowane, ale przejść dalej mogła tylko jedna z nich.

Cleo postawiła na Wiktorię Zwolińską. Zanim jednak przeszła do finału, musiała jeszcze raz zaprezentować pełnię swojego talentu w kolejnej części – Sing Off. Podobnie jak pozostała szóstka wybrańców, zaśpiewała piosenkę, którą wykonała podczas Przesłuchań w Ciemno – "Creep" zespołu Radiohead. Emocjonalnym wykonaniem rozwiała wszelkie wątpliwości, czy powinna przejść dalej. Cleo bez wahania zdecydowała się zabrać ją do finału.

Wyjątkowy występ zrobił wrażenie nie tylko na jurorach i widowni, ale też publiczności zgromadzonej przed telewizorami. "Najlepsze i najbardziej emocjonalne wykonanie tej edycji", "Rewelacyjna ten spokój w glosie i ta uczuciowość można słuchać godzinami...", "Wyjątkowa barwa i ogrom prawdziwych emocji", piszą fani programu pod wideo z występu młodej wokalistki. Nie da się ukryć, to był jeden z najbardziej dopracowanych i porywających występów tego wieczoru.