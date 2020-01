"The Voice Kids": Dawid Kwiatkowski wyznał co sądzi o Cleo

Dawid Kwiatkowski zdobył się na odwagę, aby powiedzieć Cleo, co o niej myśli. Już teraz możecie zobaczyć to w naszym wideo.

Dawid Kwiatkowski i Cleo od dwóch edycji zasiadają na obracanych fotelach w programie "The Voice Kids". Podczas nagrań 3. edycji, którą możemy oglądać obecnie w TVP2, młody wokalista zdecydował się na odważne wyznanie na temat Cleo.

- No zaczyna się. Co tam? - powiedziała rozbawiona wokalistka nie spodziewając się tego, co za chwilę usłyszy z ust kolegi.