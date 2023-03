"The Voice Kids": 11-latek z operowym głosem wielkim objawieniem szóstej edycji

Dotychczas na scenie "The Voice Kids" wystąpiło ponad 400 uczestników wyśpiewując łącznie niemal 800 piosenek. Jednak dopiero w sobotnim (11 marca) odcinku usłyszymy głos, jakiego w polskiej edycji programu jeszcze nie było. Filip Płażalski z Drawska Pomorskiego ma zaledwie 11 lat, a już zachwyca swoimi wokalnymi umiejętnościami. Nastolatek prezentując na scenie utwór "When You Wish Upon A Star" Cliffa Edwardsa, zaskoczył wszystkich operowym głosem.