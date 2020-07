"The Umbrella Academy" powraca. Pojawił się zwiastun 2. sezonu serialu

Serial "The Umbrella Academy" jest oparty na serii popularnych, wyróżnionych nagrodą Eisnera komiksów stworzonych i napisanych przez Gerarda Waya. Produkcja opowiada historię dysfunkcyjnej rodziny superbohaterów, w której skład wchodzą The Monocle, Spaceboy, The Kraken, The Rumor, The Séance, Number Five, The Horror i The White Violin. Wszyscy razem pracują nad sprawą tajemniczej śmierci ojca, jednak muszą przede wszystkim przezwyciężyć różnice, które występują pomiędzy nimi.