"The Morning Show". Drugi sezon trzyma dystans [RECENZJA]

Decyzję o zrealizowaniu kolejnego sezonu podjęto bardzo szybko, zaraz po nominacji do dwóch Złotych Globów. Druga seria kontynuuje historię prezenterek porannego programu w amerykańskiej stacji telewizyjnej UBA, które powiedziały publicznie o nieprawidłowościach i przestępstwach seksualnych ich szefów. Podczas gdy Alex (Aniston) od tamtej pory żyje w odosobnieniu, Bradley (Witherspoon) i jej kolega Eric (Hasan Minhaj) prowadzą poranne show, mając nadzieję na szybki rozwój kariery. W tle Cory (Billy Crudup) z nową koleżanką Stellą (Greta Lee) próbują sprowadzić kanał na spokojniejsze wody po katastrofie Kesslera. Spadająca oglądalność przekonuje kierownictwo stacji do zaproponowania Alex powrotu do telewizji.