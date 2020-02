"The Four. Bitwa o sławę". Natalia Szroeder poprowadzi nowe show Polsatu

Znamy już skład jurorski nowego programu "The Four. Bitwa o sławę". Tym razem dowiedzieliśmy się także, kto poprowadzi najnowsze show Polsatu.

"The Four. Bitwa o sławę" jest polską odpowiedzią na zagraniczne show "The Four. Battle for stardom" emitowane na antenie Fox. Program dotychczas był transmitowany w takich krajach jak: Stany Zjednoczone , Brazylia, Rosja, Peru, Grecja, Izrael, Kazachstan, Litwa i Rumunia.